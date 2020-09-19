В Крыму анонсировали новый этап отключения водоснабжения местным жителям в целях экономии водных ресурсов.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на "главу администрации" Алушты Галину Огневу.

Так, воду с 13 сентября отключат Алуште, Партените и Малом Маяке.

"А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но будет идти она под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", - заявила она, не поделившись планами о дальнейшем решении проблемы.

По ее словам, в Изобильненском водохранилище воды осталось до декабря при условии жесткой экономии. Также Огнева призвала крымчан отказаться от предусмотрительного набора воды в канистры на ночь.

В свою очередь, глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Беженов заявил, что водные ресурсы слишком быстро истощаются по территории всего полуострова.

Отметим, снижение уровня воды во все водохранилищах Крыма приближает введение режима ЧС. На данный момент вода иногда появляется с перебоями во всем симферопольском районе, где живет большая часть крымчан, и Бахчисарае. Там ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

Напомним, на полуострове продолжают обвинять Украину в собственных бедах под новой властью. Так, "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в отношении инициаторов остановки подачи воды на полуостров из Украины необходимо возбудить уголовные дела. В ответ на это представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за водоснабжение Крыма главную ответственность несет Российская Федерация.

Как сообщала "Страна", в Крыму вслед за тем, как пересохла верхняя часть Белогорского водохранилища, полностью высохла срединная часть водоема. От него осталась лишь небольшая часть, которая граничит с плотиной. Затем стало известно, что объем Чернореченского водохранилища, которое расположено в районе Севастополя в аннексированном Крыму, существенно сократился за последние месяцы.