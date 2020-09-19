Киевский налоговик украл из супермаркета кучу презервативов и смазку "Клубничка". Фото
Сотрудник налоговой полиции Киева Василий Мариноха задержан в одном из столичных супермаркетов за кражу товара.
Об этом информирует портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.
"Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку Клубничка на общую сумму 961 грн", - говорится в сообщении.
Задержанный налоговик был передан охраной супермаркета сотрудникам Оболонского районного управления полиции Киева.
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