Сотрудник налоговой полиции Киева Василий Мариноха задержан в одном из столичных супермаркетов за кражу товара.

Об этом информирует портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку Клубничка на общую сумму 961 грн", - говорится в сообщении.

Задержанный налоговик был передан охраной супермаркета сотрудникам Оболонского районного управления полиции Киева.

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