Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Аудиозапись разговора опубликовал в YouTube пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус.

Пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно. В ответ на это Сассоли снова пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.

Кроме того, один из "пранкеров", представившись президентом Литвы Гитанасом Науседой, рассказал, что якобы установил неофициальную связь с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, а также упомянул единственный правдивый факт о большой поддержке Тихановской среди населения Беларуси и ожидании момента для свержения Лукашенко. Последним Сассоли заинтересовался.

Напомним, известный российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) решил баллотироваться в депутаты Московской городской думы.

Как сообщала "Страна", пранкеры из России Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован Лексус) разыграли американского актера Хоакина Феникса от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.