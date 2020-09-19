На несанкционированном женском марше в Минске начались первые задержания. Об этом сообщает Tut.by.

Отмечается, что марш начался в районе Комаровка, активисты вышли на улицы с яркими плакатами и масками.

Задержания проходят у торгового центра "Айсберг" на улице Якуба Коласа, проход у здания центра заблокирован. Среди задержанных, в частности, оказалась 73-летняя активистка Нина Багинская.

Минск. Так выглядит автозак с задержанными — люди стоят внутри очень плотно. pic.twitter.com/gMnHSSP5pZ — TUT.BY (@tutby) September 19, 2020

Ранее "президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия усилят защиту Союзного государства.

Еще мы писали, что в ООН предостерегают от появления "железного занавеса" в Беларуси.