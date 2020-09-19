Публичные заявления Верховного Суда, в которых комментируются материалы уголовных производств в отношении судей Окружного административного суда города Киева, в отношении которых были приняты решения Высшего совета правосудия, является оценкой, которая предоставлена ​​способом, не предусмотренным действующим законодательством.

Такое заявление сделали в пресс-офисе Высшего совета правосудия.

"Подобные заявления не влияют на содержание или правовые последствия принятых Высшим советом правосудия решений и привносят неуместную политизацию процессов в судебной власти. Аудиозаписи, в отношении которых сделаны заявления, опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины два месяца назад. Следовательно, предоставление им оценок именно сегодня выглядит странным со стороны судей Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Верховный Суд пересматривает такие решения в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством. Судья не может делать публичных заявлений, комментировать в средствах массовой информации материалы или ход дел, находящихся в производстве суда, и подвергать сомнению судебные решения, вступившие в законную силу. Судья не вправе разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с рассмотрением дела.

Высший совет правосудия ожидает официальную публикацию полного текста решения Пленума Верховного Суда, которое сегодня было распространено в прессе, для предоставления дальнейших комментариев.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия отказался отстранять судью Вовка по требованию НАБУ и прокуроров.

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