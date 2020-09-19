Только четыре области готовы к ослаблению карантинных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Так, показатели заболеваемости за две недели на 100 тысяч больных позволяют снять отдельные ограничения только в:

Днепропетровской,

Кировоградской,

Полтавской

Херсонской областях.

При этом в 21 регионе и Киеве карантин не рекомендуется ослаблять. Самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в:

Черновицкой,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Харьковской областях

Киеве.

Другие показатели - количество занятых коек инфицированными COVID-19 и охват тестирования за последние 7 дней – области не превышают.

Напомним, по данным на утро по количеству зарегистрированных новых случаев COVID-19 стал Киев – 19 сентября в городе плюс 400 инфицированных.

Как сообщалось, по данным на сегодня в Украине за сутки коронавирусом заразились 3 240 человек.