Названы четыре области Украины, которые готовы к ослаблению карантина
Только четыре области готовы к ослаблению карантинных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.
Так, показатели заболеваемости за две недели на 100 тысяч больных позволяют снять отдельные ограничения только в:
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Полтавской
- Херсонской областях.
При этом в 21 регионе и Киеве карантин не рекомендуется ослаблять. Самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в:
- Черновицкой,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Харьковской областях
- Киеве.
Другие показатели - количество занятых коек инфицированными COVID-19 и охват тестирования за последние 7 дней – области не превышают.
Напомним, по данным на утро по количеству зарегистрированных новых случаев COVID-19 стал Киев – 19 сентября в городе плюс 400 инфицированных.
Как сообщалось, по данным на сегодня в Украине за сутки коронавирусом заразились 3 240 человек.