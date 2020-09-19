Минздрав назвал регионы, готовые к ослаблению карантина. Фото: "Страна"

Только четыре области готовы к ослаблению карантинных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Так, показатели заболеваемости за две недели на 100 тысяч больных позволяют снять отдельные ограничения только в:

  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской
  • Херсонской областях.

При этом в 21 регионе и Киеве карантин не рекомендуется ослаблять. Самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в:

  • Черновицкой,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Харьковской областях
  • Киеве.

Другие показатели - количество занятых коек инфицированными COVID-19 и охват тестирования за последние 7 дней – области не превышают.

Статистика Минздрава по регионам

Напомним, по данным на утро по количеству зарегистрированных новых случаев COVID-19 стал Киев – 19 сентября в городе плюс 400 инфицированных.

Как сообщалось, по данным на сегодня в Украине за сутки коронавирусом заразились 3 240 человек.

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