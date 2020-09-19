Украинская певица Анна Седокова после сделанного сенсационного признания о своем замужестве, показала новые фото со своей свадьбы.

Снимки артистка опубликовала в своем Телеграм-канале.

Как видно на фото, пара решила не нарушать традиции и выбрала себе классические наряды на торжество. Невеста выбрала сияюще-белое платье с глубоким декольте, украшенное вышивкой и кружевами. Жених предпочел классический черный костюм с галстуком.

Напомним, вчера стало известно, что певица вышла замуж за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Свадьба готовилась в сжатые сроки и состоялась 6 сентября. При этом на торжестве присутствовали только дети певицы от предыдущих браков - дочь Алина и сын Гектор, а родители узнали новость лишь на следующий день после церемонии.

Стоит отметить, что для 38-летней Седоковой это уже третий брак. У бывший участницы "ВИА Гры" есть трое детей. 15-летняя Алина и трехлетний Гектор живут с матерью, 9-летняя Моника осталась с отцом, вторым мужем Седоковой, и проживает в США.

Напомним, в феврале этого года Анна Седокова подтвердила, что беременна от баскетболиста Тиммы.

Ранее мы писали, что бывшая ВИАгра Седокова больше не скрывает гигантского любовника, которого увела из семьи.