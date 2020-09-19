Департамент транспорта Москвы начнет тестировать беспилотный трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнет тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава департамента отметил, что за таким транспортом будущее, "поскольку беспилотники могут использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю". Кроме того, беспилотный транспорт сможет строго придерживаться заданного расписания и маршрутов.



По состоянию на июль 2020 года на городских маршрутах Москвы ездят 400 электробусов.

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