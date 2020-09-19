В Польше зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки заразилось больше тысячи человек
На утро субботы, 19 сентября, в Польше подтвердились 1002 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 549 человек, еще 12 пациентов скончались.
Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.
Так, всего в Польше зафиксировано уже 78 330 случаев коронавируса. В период с начала эпидемии скончались 2 282 пациентов. Всего переболел 63 861 поляк.
Количество активных зараженных находится на уровне 12 187.
Напомним, сегодня также был установлен антирекорд по количеству обнаруженных зараженных коронавирусом в мире. Подтвердились 314 097 новых случаев заболевания. Общее число больных Сovid-19 приближается к 31 миллиону человек.
Ранее сообщалось, что в Польше могут ужесточить карантин из-за того, что там три дня подряд фиксировали рекордное число новых случаев коронавируса.