Глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что есть научные доказательства того, что маски действительно защищают от Covid-19.

Об этом он заявил во время слушаний в комитете Сената США, передает "Voanews".

"Маска - важнейшее средство защиты общественного здоровья, которое мы имеем. У нас есть четкие научные данные о том, что это работает. Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от Covid, чем когда я приму вакцину от Covid, потому что иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска - да", - заявил Редфилд.

В связи с этим он призвал американцев, особенно молодых, носить маски, отметив, что при условии массового их использования, пандемию можно будет обуздать за 6-12 недель.

По подсчетам Редфилда, вакцина от Covid-19 станет доступной широкой публике только осенью 2021 года, а небольшие поставки коронавирусной вакцины станут доступны уже в конце этого года.

В то же время такие оценки Редфилда отрицал президент США Дональд Трам: выступая в Белом доме в среду, президент отметил, что вакцина может стать доступной уже в октябре и США будут готовы предоставить общественности доступ к вакцине очень быстро.

Также он подчеркнул, что "вакцина значительно эффективнее маски" и предположил, что Редфорд "запутался" в своем ответе Конгрессу.

"Я на 100 процентов убежден в важности вакцины. И особенно в важности вакцины от Covid-19. Вакцина от Covid-19 вернет американцев к нормальной повседневной жизни. Лучшая защита, которую мы имеем на сейчас - это важные меры по сдерживанию, ношению масок, мытью рук, социальное дистанцирование и осторожное отношение к толпам", - написал Редфилд в Twitter в тот же день.

Напомним, ранее ученые США выяснили, какие маски лучше всего защищают от вирусов.

Также в ВОЗ рассказали, с какого возраста рекомендуется носить защитные маски.