В субботу, 19 сентября, министерство здравоохранения Украины обновило список стран, в которых уровень распространения коронавируса оценивается как значительный.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, лидером "красной" зоны является Израиль. Там уровень обнаружения коронавируса за последние две недели на 100 000 населения находится на уровне 577,9 человек. После него идет Бахрейн – 560,8 случаев заражения. На третьем месте оказалась Черногория – 365,2 случая.

В список "красной" зоны также входят: США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина.

Уточняется, что Украина попала в список "зеленых" стран". У нас на 100 тысяч населения за последние две недели подтвердились 99,8 случаев. Также безопасными считаются Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия.

Вместе с тем в Минздраве заявили, что в список попали лишь те страны, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, министр здравоохранения Украины Степанов рассказал о новых правилах введения ограничений в регионах "красной" коронавирусной зоны.

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