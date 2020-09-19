В Украине определен четкий алгоритм госпитализации больных, у которых проявляются симптомы коронавируса. В него не входит личное обращение больных в медучреждения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге 19 сентября, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, именно семейный врач определяет необходимость госпитализации во время телефонного опроса больного. Он также должен направить к пациенту мобильную бригаду для проведения ПЦР-тестирования.

Решение по лечению в условиях стационара принимается в зависимости от течения болезни. Больным с легким течением госпитализация не нужна, их состояние должен мониторить семейный врач. В случае ухудшения об этом обязательно нужно рассказать семейному врачу, или позвонить "103".

Министр добавил, что лишь 20-25% больных Covid-19 нуждаются в госпитализации. У остальных болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Напомним, сегодня Степанов сообщил, что в Украине зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных с Covid-19.

Также министр рассказал о новых правилах введения ограничений в регионах "красной" коронавирусной зоны.