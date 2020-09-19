Вчера в Сети опубликовали приказ министерства обороны Украины. Он вводит увязывает премии военным и режим тишины на фронте. Мотивируя солдат его сохранять.

Приказ интересный. Однако после возмущений тех, кто требует разорвать перемирие, в Минобороны допустили, что могут документ изменить.

Учитывая, что идти на поводу "партии войны" - фирменное блюдо Зе-команды, режим тишины на Донбассе может скоро подвергнуться новому испытанию.

Разбирались, какой приказ хотят отменить противники мира на Донбассе.

О чем говорится в приказе 330

Вчера главред сайта "Цензор" и один из главных идеологов "партии войны" Юрий Бутусов опубликовал на Facebook копию приказа Минобороны №330. В нем устанавливаются новые премии военным. И указываются условия, когда их могут срезать.

Среди таких условий - запрет на открытие огня без приказа вышестоящего командира. Речь в том числе об огне ответном. Правда, делается важная оговорка - "кроме случаев военной необходимости".

Судя по всему, за открытие огня не будут лишать премии, если солдаты устраняли прямую угрозу своей жизни. Например, при атаке диверсантов. А вот при обстреле "по площадям" без приказа сверху могут оставить без надбавок.

Цифры варьируются - снимают от 30 до 70% премии, в зависимости от количества нарушений. Сама же премия составляет от 5 до 18 тысяч гривен.

Итак, как видим, в приказе Минобороны ничего крамольного вроде бы нет. Огонь открывать можно по приказу командира. Или же в случае прямой угрозы жизни (при этом "военную необходимость" можно при желании трактовать еще шире).

Причем санкция за нарушение приказа весьма интересна. Минобороны сначала вводит новые премии офицерам. А потом увязывает их с тем, исполняют ли их солдаты предписания - в частности, по несанкционированной стрельбе.

Проще говоря, солдат не пугают взысканиями, а мотивируют премиями не стрелять лишний раз на Донбассе. То это не строгий запрет под угрозой увольнения. А попытка сделать режим тишины материально выгодным для комсостава.

В тексте документа не скрывается, что целью он ставит исполнение условий перемирия. Поэтому механизм открытия огня, как видно из приказа, действительно сильно усложняется.

Учитывая, что этого нельзя делать без приказа вышестоящего командира, то теперь решение о стрельбе будет приниматься на самом верху. Проще говоря, комвзвода или комроты, прежде чем отдать приказ на огонь, должны будут обратиться по цепочке - к начальнику батальона, а оттуда запрос пойдет к начдивизиона и так далее.

Мера с точки зрения достигнутых договоренностей о прекращении огня - крайне логичная. Теперь "инициатива снизу" заменяется централизацией любых решений о начале обстрелов. А значит - резко снижает их вероятность.

Но, видимо, это и вызвало возбуждение в рядах противников мира на Донбассе.

"Госизмена"

Опубликовавший приказ Юрий Бутусов подает случившееся так: "Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!"

"Этот приказ - основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят", - пишет Бутусов и называет сами премии, вводимые приказом, "подкупом".

"Госизмена", - кратко отреагировал находящийся под судом за убийство человека националист Сергей Стерненко.

"Нет цензурных слов. Пи@рас", - высказался бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Впрочем, далеко не все согласились, что это госизмена.

"Так там же написано "кроме случаев военной необходимости". Что не так? При Порошенко тоже были такие приказы, и даже хуже - реально запрещали стрелять даже в ответ на обстрел, и штрафовали, были такие периоды. Сейчас ничего страшного не произошло, зачем нагнетать?", - удивляется журналистка Татьяна Высоцкая.

Интересно, что при Порошенко действительно озвучивались такие же приказы. 25 ноября 2015 года, к примеру, начальник Генштаба Виктор Муженко издал запрет на открытие огня в зоне АТО.

Впрочем, вместо того, чтобы показать похожие приказы, изданные при Порошенко, Министерство обороны после волны хейта сделало весьма туманное заявление о том, что "работа над документов продолжается".

"По приказу №330.

Все выводы и оценки преждевременны.

Министром обороны Украины к приказу было высказано предостережение.

Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Министерством обороны изысканы необходимые средства. Осталось уточнить детали".

Интересно в этом комментарии лишь то, что приказ в части запрета на обстрелы еще могут отменить. Такой намек, по крайней мере, читается в заявлении МО.

Также видно, что уменьшить "зраду" пытаются надбавками военным. И здесь крайне интересно, что скажут сами командиры по этому поводу: согласны ли они меньше стрелять и получать за это премиальные.

В чем реальный смысл приказа?

Если разобраться в содержании документа, повода для "зрады" никакого нет. Самовольные обстрелы (а точнее их отсутствие) поставили в зависимость от премии командира отделения, в котором произошло нарушение.

Это значит, что стрелять теперь будут, в теории, только если появится крайняя на то необходимость. А не отстреливать боеприпасы ради списания "налево" или в силу других причин.

Таким видится общий смысл документа, который, по данным МО, еще дорабатывается

Впрочем, само по себе наличие такого приказа (если его, конечно, в очередной раз не отменят из-за окриков "партии войны") показывает, что у Зе хотят удержать перемирие хотя бы до местных выборов.

Неизвестно, продлится оно и после 25 октября. Но пока результат скорее позитивный - стрелять стали гораздо меньше, да и число жертв резко упало.

Характерно, что всё это произошло после того, как Украина согласилась подписать само перемирие. Как уже рассказывала "Страна", Киев с весны отказывался визировать дополнительные меры по прекращению огня, среди которых - запрет на диверсии, обстрелы и наступление.

Но 22 июля Украина их подписала, и через пять дней наступило самое эффективное перемирие из тех, что были раньше.

Здесь, собственно, рождается вопрос - кто же тогда все время стрелял все время до подписания "Мер"?

А на днях "Страна" рассказывала, что в последнем протоколе Трехсторонней контактной группы Украина дезавуировала допмеры по прекращению огня. И сейчас перемирие держится на честном слове (и желании Зеленского удержать его хотя бы до выборов).

В этом плане информатака на приказ Минобороны, если она закончится его отменой, может увеличить риски нарушения режима тишины. Поэтому в данном случае Зе-команде стоит серьезно подумать - идти ли в очередной раз на поводу у "партии войны" и ставить под угрозу перемирие на Донбассе.