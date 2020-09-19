Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к болезни новорожденным при грудном вскармливании.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются", - сказал он.

По словам Горелова, концентрация антител у всех разная и зависит от формы течения перенесенной инфекции. У тех, кто перенес болезнь бессимптомно, количество антител существенно ниже. Поэтому возникают вопросы относительно формирования защитной реакции организма.

"Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции. Поэтому и рекомендуют во все такие подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание", - рассказал он.

До этого сообщалось, что ученые задокументировали иммунный ответ на новый коронавирус SARS-CoV-2 у тех людей, кто никогда с ним не сталкивался. Причем таких людей может быть от 20 до 50 процентов.

Напомним, мы приводили данные о том, сколько дней организм переболевшего Covid-19 человека выделяет коронавирус.