Турецкий МИД вызвал посла Греции из-за оскорбительного заголовка греческой газеты, который касался президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет издание "Hurriyet".

Как отмечается, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его ведомство жестко ответило послу Греции Михаэлю-Кристосу Диамессису за пошлый заголовок в греческой газете "Демократия" об Эрдогане.

По словам Чавушоглу, для новостных агентств обеих стран вполне естественно критиковать политиков друг друга - иногда жестко, но свобода прессы не означает свободу оскорблений.

Отметим, что заголовок греческой газеты был написан на турецком языке – "Siktir git, Mr. Erdogan", что можно перевести как "Пошел нах@й, господин Эрдоган". Согласно данным "Википедии", эта газета является таблоидом и не имеет значительного тиража.

Некоторые турецкие СМИ заретушировали часть скандального заголовка газеты, приводя изображение ее первой полосы.

При этом МИД Греции также осудил оскорбительный заголовок.

Напомним, отношения между Грецией и Турцией накалились по ряду вопросов, в частности это касается претензий на углеводородные ресурсы в регионе, основанные на противоречивых претензиях по поводу протяженности их континентальных шельфов.

Кроме того, напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Анкара отправила судно Oruc Reis для разведки газа и нефти в спорных регионах Средиземного моря.