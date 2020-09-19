В субботу, 19 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что к разработке гиперзвукового оружия Россию подтолкнул выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - рассказал он.

Поэтому в 2004 году Россия начала масштабную работу по реализации проектов в области гиперзвукового оружия. По мнению Владимира Путина, теперь Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня в мире аналоги.

Причем, по его словам, такая ситуация возникла впервые в истории.

"На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих. Это касалось атомного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракет и межконтинентальной техники. И это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение - по сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем. И по факту это было явным опасным нарушением стратегического баланса. И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире!", - сказал Путин.

По словам Путина, главным идеологом и создателем гиперзвукового боевого блока "Авангард" является конструктор ракетно-космической техники, бывший гендиректор НПО Машиностроения Герберт Ефремов. Также президент РФ заявил, что подписал указ о награждении его орденом Андрея Первозванного.

Ранее "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп рассказал подробности про новую американскую ракету, которую ранее называл "супер-пупер ракетой". В ответ на это Путин рассказал о создании антиракет против гипероружия США.