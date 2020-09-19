Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" приготовили четыре возможных сценария проведения конкурса в Роттердаме в следующем году.

Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Так, было разработано четыре способа проведения конкурса.

Первый предполагает стандартный формат с делегациями и артистами из всех стран-участниц. Но реализация данного сценария зависит от появления возможной вакцины от коронавируса и в целом от эпидемиологической ситуации в мире.



Второй вариант предусматривает проведение шоу с ограниченными возможностями и соблюдением социального дистанцирования. При реализации данного сценария команды каждой страны-участницы поедут с ограниченным количеством людей в составе делегаций и представителей прессы.

"Поскольку в этом сценарии будет меньше места для аудитории, необходимо будет создать новую схему посадки зрителей. Если это произойдет, проведут жеребьевку, чтобы решить, кто сможет посетить каждое шоу. Любому, кто проиграет в розыгрыше, конечно же, будет возвращена полная сумма покупки билетов", - говорится в сообщении.



Третий вариант - "Евровидение" с ограничениями на поездки. Так, организаторы предусматривают вариант, что некоторые страны не смогут приехать в Роттердам, потому их участники будут выступать из своих стран. Артисты, которые смогут присутствовать на конкурсе, исполнят номера вживую.



Четвертым вариантом организаторы рассматривают проведение "Евровидения" в изоляции - участники выступят из своих стран.

Окончательный выбор между сценариями будет сделан в первые месяцы 2021 года, исходя из эпидемиологической ситуации в мире.

Напомним, "Евровидение" должно было прийти с 12 по 16 мая этого года в Роттердаме, но из-за пандемии коронавируса оно было отменено. Вместо этого организаторы решили провести музыкальное шоу, лишенное соревновательной составляющей и ставшее своеобразным чествованием песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе.