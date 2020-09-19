В субботу, 19 сентября, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого в нападении на бывшего заключенного в России Владимира Балуха.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец у себя на странице в Facebook.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд не определил возможной альтернативы содержанию под стражей. Подозреваемым является 32-летний житель Киевской области. Он полностью признал свою вину и отказался от адвоката.

По его словам, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Его действия квалифицируют по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, Балуха избили в столичном Гидропарке, похитили телефон и банковскую карту. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму. Уже 11 сентября стало известно, что врачи ввели его в медикаментозную кому.

Также "Страна" рассказывала, что 18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Балуха.