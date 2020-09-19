Медики уже на следующей неделе собираются вывести из медикаментозного сна бывшего заключенного в России Владимира Балуха, которого избили в столичном Гидропарке.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"От врачей В. Балуха: "Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", - написала она в своем сообщении.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 8 сентября, Балух был избит в столичном Гидропарке, у него похитили телефон и банковскую карту. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму. Уже 11 сентября стало известно, что врачи ввели его в медикаментозную кому.

Напомним, ранее стало известно о задержании подозреваемого в нападении на Балуха. По информации столичной прокуратуры, это 33-летний житель Киевской области. Как установило следствие, между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт. Мужчина нанес Владимиру Балуху удар ногой в спину, в результате чего последний упал на бетонное покрытие пешеходной дорожки, ударившись при этом головой.

Также мы писали о том, что подозреваемого в нападении на Балуха арестовали без права внесения залога.