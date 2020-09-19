В субботу, 19 сентября, изменений в ситуации с пересечением белорусско-литовской границы не наблюдается.

Об этом заявил представитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис, передает Vz.lt.

Так, сообщается, что все четыре международных пункта пересечения границы с Беларусью работают в обычном режиме, никаких изменений не произошло.

По его словам, очередей из легковых машин на данный момент нет. Лишь в некоторых пунктах пропуска скопились грузовики, но в ситуация в пределах нормы для обычного выходного дня.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что вынужден закрыть границу с Польшей, Литвой и усилить - с Украиной.

После этого министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене выступила с заявлением о том, что движение транспорта через границу осуществляется в обычном порядке.