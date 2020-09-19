В Японии побит предыдущий рекорд продолжительности жизни после того, как жительнице города Фукуока Канэ Танака исполнилось 117 лет и 260 дней.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японское Министерство социального обеспечения.

По данным министерства, Танака на один день обошла рекорд другой японки - Тадзимы Наби, умершей в 2018 году. Ранее Танака была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой человек, живущий сейчас.

Долгожительница проживает в доме престарелых. По ее словам, она любит шоколад и газированные напитки. Родственники Танаки рассказывают, что она хорошо себя чувствует и собирается прожить до 120 и более лет.

Отметим, у Книги рекордов Гиннеса есть три категории продолжительности жизни: самый пожилой мужчина, самая пожилая женщина и самый пожилой человек, живущий сейчас.

Как известно, абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

Напомним, в августе стало известно, что умер старейший в истории мужчина, который потерял всю семью в пандемию испанки.

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