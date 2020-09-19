Украинская лоукост авиакомпания SkyUp намерена в следующем месяце запустить прямые рейсы из Киева на остров Занзибар. Вылеты будут совершаться дважды в неделю.

Об этом сообщает Аvianews.

"Рейсы запланированы с частотой два раза в неделю по средам и субботам. Поскольку дальности Boeing 737 SkyUp недостаточно для совершения беспосадочного перелета, по маршруту запланирована техническая посадка на дозаправку в Египте", - говорится в сообщении.

Откроются рейсы с 24 октября. В авиабилеты включена перевозка до 23 кг багажа, а также ручной клади до 7 кг. На борту пассажиры смогут покупать питание и напитки.

По приезду на Занзибар придется приобрести визу, которая обойдется в 50 долларов США. Документ будет действовать на протяжении 90 дней.

Тестирование на коронавирус не обязательно, однако приезжие должны иметь с собой медицинскую страховку. Она должна покрывать расходы в случае заболевания Сovid-19.

Ранее мы писали, что SkyUp запускает новые заграничные рейсы из Киева, Львова и Харькова.

Также "Страна" рассказывала, что SkyUp открыла продажу билетов на рейсы зимнего сезона 2020-2021 в Чехию, Италию, Грузию и другие страны.