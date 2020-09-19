Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную справку о несудимости при процедуре регистрации кандидатов на местных выборах.

Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта №3995 на сайте Верховной Рады.

Так, Зеленский подписал законопроект №3995 еще вчера, 18 сентября.

"Возвращено с подписью от президента", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Избирательном кодексе, в статье 222, содержалась норма, в соответствии с которой при регистрации кандидаты в депутаты Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, сельских, поселковых советов должны были предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада приняла решение упростить процедуру регистрации кандидатов на местных выборах. Это сделали за счет того, что отменили обязательное предоставление справки "о судимости" в избиркомы.

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