Зеленский подписал закон об упрощении регистрации кандидатов на местных выборах. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную справку о несудимости при процедуре регистрации кандидатов на местных выборах.

Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта №3995 на сайте Верховной Рады.

Так, Зеленский подписал законопроект №3995 еще вчера, 18 сентября.

"Возвращено с подписью от президента", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Избирательном кодексе, в статье 222, содержалась норма, в соответствии с которой при регистрации кандидаты в депутаты Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, сельских, поселковых советов должны были предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса.

Зеленский подписал закон об упрощении регистрации кандидатов на местных выборах. Скриншот: rada.gov.ua

Напомним, 15 сентября Верховная Рада приняла решение упростить процедуру регистрации кандидатов на местных выборах. Это сделали за счет того, что отменили обязательное предоставление справки "о судимости" в избиркомы.

Также "Страна" писала о том, по какому сценарию пройдут выборы в Киеве.

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