По информации на 12 марта на сайте по поиску работы "Work.ua" предлагалось 54 тысячи вакансий. Во время карантина их число значительно снизилось, однако сегодня этот показатель достиг 54,5 тысяч активных объявлений.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данным "Опендатабот".

"Если не случится повторных кризисов, то с 4 квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернутся к состоянию начала 2020 года", - заявил основатель Work.ua Артур Михно.

Сообщается, что подобное происходит с вакансиями для IТ-специалистов. До введения карантинных ограничений на сервисе поиска работы для IТ-специалистов Djinni было размещено 7,3 тысячи активных вакансий.

"За первые несколько недель количество вакансий сократилось почти вдвое. На 5 апреля на сайте было 4 216 вакансий. С этого времени количество активных вакансий на Djinni выросло и превысило докарантинные показатели - 9,9 тысяч", - говорится в сообщении.

При этом количество IT-специалистов, ищущих работу, с начала карантина все время растет. 15 марта на сайте было размещено 17,5 тысяч резюме, сейчас - 20,1 тысячи.

Кроме того, украинцам все чаще предлагают работу за рубежом. Так, в начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6,7 тысяч вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. В начале сентября число таких вакансий значительно уменьшилось, однако на прошлой неделе их количество возросло до 7,2 тысяч.

Напомним, в конце июня количество активных вакансий в Украине выросло на 50%.

Отметим, что с середины марта до апреля количество вакансий сократилось вдвое.