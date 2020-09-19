Ближайшей ночью из-за прихода в Украину арктических ветров столбики термометров упадут до +4...+9 градусов, на Юге до +10...+14, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0...+3 градуса.

Об этом в субботу, 19 сентября, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, уже завтра будет солнечно и сравнительно тепло.

"Мощная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления аж с Атлантики достигнет и Украины - антициклон Manfred будет блокировать осадки", - написала Диденко.

Так, в течение дня в Украине ожидается +20...+24 градуса, кроме Черниговской, Сумской и Харьковской областей, где местами будет до +17...+19 градусов

В Киеве в воскресенье будет солнечно. Ночь ожидается холодная, +5...+7 градусов, но днем предполагается около +20 градусов.

Как отмечает Диденко, затем почти всю неделю в Украине будет классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22...+28 градусов. Дожди ожидаются только на следующих выходных.

"Погода дает даже профессиональным лентяям завершить все необходимые работы на улице, офисные работники стайками будут пить кофе у подъезда, а те, что работают дома, смело могут переносить свой гаджет в ближайший парк и там стучать по клавишам, пугая белок и местных ворон", - пишет синоптик.

Напомним, сегодня сообщалось, что под Черниговом погода обесточила 17 населенных пунктов.

Также ранее спасатели предупредили о резком похолодании в Украине и о шквальном ветре.