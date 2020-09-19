В субботу, 19 сентября, российский оппозиционер Алексей Навальный поделился кадром из клиники "Шарите" в Германии, где он лечится от отравления. Также он рассказал о том, как протекает его процесс восстановления.

Соответствующий пост размещен в Facebook.

"Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова", - говорится в сообщении.

При этом сейчас, как утверждает Навальный, он уже может самостоятельно спускаться и подниматься по лестнице.

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", - говорится в тексте сообщения.

Навальный поделился кадрами из клиники "Шарите". Фото: facebook.com/navalny

Напомним, инцидент с Навальным случился еще 20 августа. Тогда ему стало плохо на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". В понедельник, 14 сентября, стало известно, что политика полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробует немного ходить.