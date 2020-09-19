В американском Рочестере (штат Нью-Йорк), где накануне прошли протесты, произошла стрельба. В результате два человека погибли, еще 14 были ранены.

Об этом со ссылкой на местный телеканал 13 WHAM пишет "Интерфакс".

"Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", - сказал глава полиции города Марк Симмонс.

Известно, что погибшие - молодые люди, мужчина и женщина, в возрасте 18 и 22 лет.

По информации телеканала, инцидент произошел в субботу утром, стрельба была интенсивной, и территория, где она произошла, все еще оцеплена полицией.

Как сообщают другие СМИ, стрельба случилась на одной из частных вечеринок в жилом районе на востоке города. Стрелявшие до сих пор на свободе.

Отметим, что накануне в Рочестере прошла очередная акция протеста движения "Black Lives Matter". Протесты в городе начались после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Он умер от удушья после того, как сотрудники местной полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.

Напомним, недавно в торговом центре в США произошла стрельба, в результате которой погиб афроамериканец.