Ограничения в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности, будут устанавливаться решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с привлечением региональных комиссий.

Об этом во время брифинга в субботу,19 сентября, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы определились, что сами ограничения в "красной" зоне эпидемической опасности будут устанавливаться решением (Государственной) комиссии ТЭБ и ЧС, но привлечением региональных комиссий ТЭБ и ЧС. Что имеется в виду? У нас есть перечень ограничений, которые устанавливаются на соответствующей территории с "красным" уровнем", - сказал Степанов.

Он уточнил, что это может быть, например, ограничение работы общественного транспорта, детсадов и школ, ТЦ, кафе, ресторанов, спортивных залов и тому подобное.

"Мы определили, что из всего этого перечня может быть ограничена их работа или всего, или отдельных пунктов - в зависимости от того, что является причиной такого роста (заболеваемости - Ред.), согласно эпидрасследованию, которое проводят эпидемиологи Минздрава", - сообщил министр.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров Украины изменил критерии к введению "красных" зон по распространению коронавируса. Теперь "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении среднего по стране уровня заболеваемости Covid-19.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил работать школам и детсадам в "красной" коронавирусной зоне.