За прошедшие сутки, 18 сентября, правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по четырем уголовным правонарушениям, которые связаны с нарушением избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 39 уголовных правонарушениях: 21 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 18 - связаны с избирательным процессом. Также составлено 6 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в течении суток в полицию поступило 47 заявлений, которые связаны с нарушением избирательного законодательства. Больше всего из Донецкой области – 14 штук. Еще по пять в Одесской и Сумской областях. В Закарпатской и Черниговской областях по четыре заявления. Из Киевской области поступило три сообщения. Меньше всего случаев обращения зафиксировано в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях – по два случая.

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