В субботу, 19 сентября, из-за прихода арктического воздуха в Украине резко похолодает.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на синоптиков.

"Ожидается резкое снижение температуры воздуха в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса, днем до 9-15 тепла, в южной части и на Закарпатье ночью 5-10 тепла, днем до 14-19 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, средняя суточная температура воздуха сегодня упадет на 10-12 градусов, а похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

Также прогнозируется, что в воскресенье-понедельник, 20-21 сентября, в Украине сохранится прохладная погода, а уже 23-25 сентября произойдет постепенное повышение температуры.

Напомним, сегодня под Черниговом погода обесточила 17 населенных пунктов.

Также мы писали, что в Украине резко похолодало и прошли ночные заморозки.