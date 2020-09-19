Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из-за повышения уровня минимальной зарплаты количество людей, которые будут получать субсидию, в следующем году сократится.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если сравнивать цифры субсидий этого года и следующего – то они одинаковые. В этом году скорректированные цифры на субсидии – 37 млрд, в следующем – 36,6 млрд. Но есть нюанс – мы существенно увеличиваем минимальную зарплату и другие социальные показатели, определенные категории граждан смогут сами оплачивать и не будут субсидиантами", - сказал он.

Марченко также уточнил, что есть другие категории получателей государственной помощи, которые нуждаются в субсидиях – они будут получать ее в полной мере.

Напомним, согласно проекту бюджета на 2021 год, правительство намерено существенно увеличить расходы на содержание силовых ведомств, Офиса генпрокурора, аппарата Верховной Рады.

Также мы публиковали таблицу, кому добавят, а кому урежут в бюджете-2021.