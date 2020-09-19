По состоянию на утро субботы, 19 сентября, коронавирус подтвердился еще у 400 жителей Киева. Среди них 12 медиков и 36 детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 400 человек. Умерли восемь больных. Всего коронавирус забрал жизни 312 киевлян. На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев Covid-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди новых пациентов:

199 женщин (от 18 до 83 лет);

165 мужчин (от 17 до 87 лет);

13 девочек (от 2 месяцев до 16 лет);

23 мальчика (от 1 месяца до 17 лет).

Помимо этого Кличко рассказал, что за сутки коронавирусом заболели 12 медиков. Госпитализировать пришлось 65 пациентов. Выздоровели 86 пациентов.

Больше всего случаев заражения было обнаружено в Деснянском районе – 82 случая. В Оболонском районе подтвердились 57 случаев заражения. А в Дарницком районе заболели 50 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 3 240 человек. Общее число зафиксированных за время пандемии пациентов с Covid-19 увеличилось до 172 712.

Позже в Минздраве решили показать статистику распространения коронавируса по регионам Украины.