В Сети сторонники Турчинова и Порошенко атаковали экс-нардепа Сергей Лещенко. Выяснилось, что он еще зимой написал на бывшего секретаря Совбеза заявление в Генпрокуратуру. О чем до настоящего момента никто не знал.

Лещенко еще в январе требовал проверить, почему власти Украины зимой-весной 2014 года не ввели в Крыму ни антитеррористической операции, ни военного положения. И не является ли это с их стороны преступлением.

Информацию о таком заявлении обнародовал сам Турчинов. Случилось это после того, как ГБР вывело бывшего чиновника из-под удара, объявив, что в аннексии полуострова виноват Янукович (которого на тот момент и в стране-то уже не было, а и.о. президента был Турчинов).

Теперь же выясняется, что заведено еще одно дело - уже по линии Генпрокуратуры.

Правда, как видим, более чем за полгода хода этой истории никто не дал. А бывший секретарь СНБО и его сторонники свободно "кошмарят" заявителя, которого сегодня связывают с Офисом президента.

Разбирались в этой истории.

Баттл Турчинова-Лещенко

Началось все с заявления Александра Турчинова в эфире телеканала "Эспрессо". 17 сентября он сообщил, что украинская власть расследует роль бывшей власти в аннексии Крыма.

Бывший секретарь обнародовал интересный факт - что заявление в правоохранительные органы подал экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

"Кто инициировал расследование таких дел? Инициировал вновь расследовать такие дела по Крыму экс-президент Янукович, потому что непосредственно он отвечал за то, что произошло (начиная от харьковских соглашений, которые он подписал, и заканчивая разоружением армии). Требовали из его окружения, кто в свое время возглавлял министерство обороны или генштаб, чтобы прикрыть свои преступления.

Требовали ОПЗЖ, которые у нас регулярно посещают Москву. Им надо было отвлечь внимание, что это не была оккупация, а какая-то другая форма, не захотели просто Крым защищать. И кстати по поводу того, чтобы они вновь открыли это уголовное дело и в ГБР, и в прокуратуре их уже люди начали… В частности, такой специалист по железнодорожному транспорту - господин Лещенко, который по их просьбе написал заявление, что давайте еще раз рассмотрим это дело", - заявил Турчинов.

Версия звучала в отдельных деталях крайне неправдоподобно - Лещенко не был замечен в связях с "Оппозиционной платформой" и уж тем более с бывшим президентом Януковичем. Хотя факт подачи заявления Сергей у себя на странице в Facebook подтвердил.

"Обращение реальное и сделано было в развитие моих многократных и многочисленных обращений во времена работы народным депутатом. Нервная реакция Турчинова лишь подтверждает поговорку "на воре шапка горит". Ему нечего бояться, если его действия были адекватными и законными во время захвата Крыма российскими агрессорами.

В своем обращении я прошу дать правовую оценку факту непринятия украинской властью решения о проведении антитеррористической операции и последующем введении военного положения в связи с событиями в Крыму.

После захвата зданий Верховной Рады АР Крым и Совета министров АР Крым не были приняты меры по освобождению таких зданий и обезвреживания террористов. Такие действия власть должна принять путем проведения антитеррористической операции.

Впоследствии, после захвата органов власти и установления факта агрессии России против Украины, на соответствующей территории должно быть введено военное положение. В то же время, таких решений принято не было. К настоящему времени оценка такой бездеятельности не предоставлена", - объяснил Лещенко.

Он также опубликовал копию своего заявления генпрокурору Руслану Рябошапке, которое было подано в январе.

В документе говорится, что правоохранительные органы Украины, расследуя события в Крыму, дают оценку только действиям России. При этом не комментируется поведение властей Украины.

Лещенко считает, что они самоустранились от решения проблемы Крыма. И предлагает возбудить дела по статьям 367 и 425 УК Украины - обе касаются неисполнения служебных обязанностей, что вызвало тяжелые последствия - в данном случае, потерю Крыма.

По словам Лещенко, Турчинов заговорил об этом деле, потому что в нем начались некие движения.

"Почему сейчас Турчинов об этом вспомнил? Потому что дело начало расследоваться при том же Рябошапке, и сейчас в деле проходит экспертиза. И, похоже, вопросы, поставленные в этой экспертизе, слили из КНИИСЭ (Киевский институт экспертиз - Ред.) (вспомните, что руководитель КНИИСЭ Рувин близок к Пашинскому). Далее - моя версия: Турчинов увидел эти вопросы и понял, что пахнет жареным.

Поэтому он так резко вернулся в политику. Потому что он будет защищаться через политику. Назовет это все репрессиями, рукой Кремля, ногой Путина и так далее", - уверен экс-депутат.

Турчинов и аннексия Крыма

На первый взгляд не совсем понятно, почему так нервничает бывший секретарь Совбеза.

На днях ГБР выпустило доклад о деле по госизмене бывшего начальника Генштаба Владимира Заманы. Там исследуется вопрос аннексии Крыма. В документе следствие обвинило во всем Януковича и собственно Заману. Мол, они сокращали армию, которая поэтому не смогла защитить полуостров.

Турчинов, Яценюк, Аваков и все остальные, кто тогда управлял страной, в отчете ГБР не упоминались вообще.

То есть Турчинова выводили из под удара, хотя именно он в то время исполнял обязанности президента и следовательно главкома.

Отдать приказ на самозащиту в Крыму мог только Турчинов. Но он этого не сделал.

"Страна" уже подробно анализировала отчет ГБР и пришла к выводу, что сокращение армии времен Януковича не помешало бы противостоять России в Крыму. На полуострове находилась сопоставимая с силами вторжения армейская группировка, и это не считая милиции, внутренних войск и спецназа СБУ.

Также был рабочий дивизион ПВО. Не было только одного - приказа Турчинова освобождать захваченные здания и в целом сопротивляться.

Причем разговоры о том, что "Янукович развалил армию" не помешали уже через полтора месяца двинуть ее воевать на Донбасс. Приказ отдал Турчинов. Хотя за столь короткий срок привести современное войско в боеготовое состояние невозможно в принципе.

Также поход на Донбасс опроверг оправдания экс-секретаря о том, если бы в Крыму Украина стала воевать, то Россия бы захватила весь юго-восток. Как видим, после начала АТО конфликт оказался локализованным территорией Донецкой и Луганской областей.

В общем понятно, что вопросы у следствия к Александру Турчинову могут быть. И основания для предъявления "пидозры" тоже есть. Вопросов столько, что отвечать на них по-хорошему нужно в суде и ставить точку в этом деле приговором.

Однако ничего с Александром Валентиновичем плохого не происходит - ни при Порошенко, ни при Зеленском. Зе к тому же попадает в скандальные ситуации: с одной стороны намекает, что Турчинова ждут допросы (так гарант сказал на праздновании Дня независимости). С другой - уже через месяц подшефное президенту ГБР оправдывает бывшего и.о. президента.

И вот теперь, по информации Лещенко, против Турчинова начали проводиться какие-то экспертизы по вопросу Крыма и даже открыто досудебное следствие. Что произошло? И почему ранее об этом заявлении никто не вспоминал (включая самого Лещенко)?

Порохоботы и еврооптимисты атакуют

Тут стоит отметить, что само по себе появление информации о том, что известный своей прозападной политической ориентацией Лещенко написал заявление против Турчинова, суть которого звучит в унисон с требованиями адвокатов Януковича, вызвало у многих разрыв шаблона.

Целое обращение против экс-нардепа написали его бывшие собратья по группе "Еврооптимисты".

"Мы категорически осуждаем и не поддерживаем действия и заявления Сергея Лещенко, который уже давно не является частью еврооптимистов.

Еврооптимисты не имеют никакого отношения к последним заявлениям и деятельности господина Лещенко и не разделяют его действия, в частности, по обращениям о возбуждении уголовного дела в отношении представителей украинской власти и военнослужащих за события 2014 года.

Мы считаем, что подобные заявления Сергея и попытки обвинить украинскую власть в бездействии, которая якобы привела к оккупации Крыма, не отражают интересы нашего государства и могут нанести вред суверенитету Украины", - заявили подписанты, среди которых - бывшие и нынешние депутаты Рады.

"Кроме ощущения гребаного стыда за такие заявления ничего не чувствуешь. Жаль, что когда молодые политики, которые пришли во власть на волне Майдана, стали не молодыми и не политиками. К сведению, даже РФ признавала Турчинова легитимным спикером и соответственно властью. Уже не говоря о том, что морализировать о событиях в Крыму в 2014 году надо было или с самого начала или никогда. А делать это через 5 лет в угоду различным политическим и экономическим интересам это низко", - отдельно прокомментировал бывший советник премьера Гончарука и нардеп от БПП Алексей Мушак.

Экс-депутат "Народного фронта" Татьяна Черновол: "Заявление Лещенко о сдаче Крыма это по-сути "классическое": "Чего вы, с * ки, в танке не сгорели пока я отсиживался в США".

Обрушились на Лещенко и профессиональные порохоботы. Елена Монова заявила, что у бывшего депутата - "деградация личности".

А блогер Карл Волох порадовался, что никто из критиков Лещенко не спорит с его тезисами по существу, а сразу называет их "зрадой".

Это, кстати, действительно общее место критиков Лещенко за позицию по Турчинову - нет опровержения аргументации.

Предвыборный ход "слуг народа"?

Роль самого Лещенко в этой истории - достаточно интересная. Сергей подал заявление по Крыму будучи уже по сути приближенным к властной команде - накануне он вошел в наблюдательный совет "Укрзализныци". С тех пор его причисляют к так называемым "реестровым соросятам" - лояльным к Банковой грантовым активистам.

При этом о заявлении Лещенко по Крыму раньше никто не знал и "засветил" его по сути Турчинов. То есть сам экс-нардеп такого шага старался не афишировать (и по реакции его бывших соратников стало понятно, почему).

Не предпринимали никаких движений и власти (иначе бы Турчинов об этом заявил уже давно).

Но сейчас, видимо, делу решили дать ход.

Не исключено, что движение началось из-за негативного общественного резонанса после вывода Турчинова из под ответственности в "крымском" докладе ГБР. То есть власти пытаются как-то показать перед выборами, что об ответственности экс-секретаря СНБО не забыли. Тема с уголовным преследованием "кровавого пастора" за сдачу Крыма, возможно, будет популярна в народе, особенно на юго-востоке.

А потому, видимо, и дали ход давнему заявлению Лещенкой.

Правда, не факт, что дело пойдет куда-то дальше декоративных пиар-мероприятий. Вроде вызова Турчинова на допрос. А после выборов о нем могут и вовсе забыть.