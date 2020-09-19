За минувшие сутки в Украине был поставлен антирекорд по госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Всего на утро 19 сентября зафиксировали 3 240 случаев заболевания, из них 203 ребенка и 161 медицинский работник

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине заболело 3 240 человек, из них 203 ребенка, а также 161 медицинский работник. Были госпитализированы 669 человек. Это - наибольшее количество госпитализаций за все время пандемии. Всего на сегодняшний день в наших больницах с подтвержденным диагнозом или с подозрением на Covid-19 находится более 13 тысяч граждан. Например, на 1 сентября это было 10 900 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, за последние сутки в Украине умерли 48 пациентов, а выздоровели 1268 пациентов.

"За время пандемии в Украине заболело 172 712 человек, из них 11 294 ребенка и 13 719 медработников. В общем выздоровели 76 754 пациента, летальных случаев 3 516", - сообщил министр.

Напомним, ранее Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 19 сентября. Лидируют Киев и Тернопольская область.

Как сообщалось, в Минздраве обновили стандарт оказания помощи пациентам с коронавирусом.