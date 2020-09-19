Американская компания Apple получила патент на специальный защитный чехол для iPhone, который будет изменять свои свойства перед ударом о землю. Чем больше будет высота падения, тем крепче окажется защита.

Об этом сообщает Patently Apple.

Так, согласно технической документации, инженеры Apple предлагают использовать электромеханические материалы для защиты своих устройств. "Умный" чехол будет считывать электрические и магнитные поля, изменяя свои свойства при срабатывании определенных триггеров.

Сам чехол будет состоять из основного корпуса, процессора, магнитной цепи и магниточувствительного слоя, который будет запускать матрицу.

В Apple утверждают, что главной целью является обеспечение максимального поглощения удара.

В Apple получили патент на защитный чехол iPhone. Фото: patentlyapple

Напомним, во вторник, 15 сентября, компания Apple провела ежегодную презентацию новых продуктов.

Как сообщалось, капитализация компании Apple впервые превысила $2 триллиона.