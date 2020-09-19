Больше всего случаев коронавируса вчера выявили в столице. Фото: "Страна"

Минздрав показал статистику заболеваемости коронавирусом по регионам Украины по состоянию на 09:00 субботы, 19 сентября. За минувшие сутки зарегистрировали 3 240 новых случаев Covid-19.  

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Всего на это утро подтверждены 172 712  случаев заражения, из них 3 516 летальных, 76 754 пациента выздоровели. За время эпидемии было проведено 2 014 923 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровело 1 268 пациентов.

Отметим, что больше всего случаев заражения выявили в Киеве (19 140), Львовской области (18 129) и Харьковской области (14 464).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 5200 (+86 за сутки)
  • Волынская область - 6783 (+94)
  • Днепропетровская область - 3878 (+113)
  • Донецкая область - 2371 (+58)
  • Житомирская область - 4931 (+157)
  • Закарпатская область - 9110 (+79)
  • Запорожская область - 2829 (+81)
  • Ивано-Франковская область - 12212 (+181)
  • Кировоградская область - 973 (+6)
  • г. Киев - 19140 (+400)
  • Киевская область - 7611 (+135)
  • Львовская область - 18129 (+260)
  • Луганская область - 735 (+29)
  • Николаевская область - 2374 (+54)
  • Одесская область - 11205 (+281)
  • Полтавская область - 1461 (+71)
  • Ровенская область - 11015 (+98)
  • Сумская область - 2916 (+109)
  • Тернопольская область - 11016 (+311)
  • Харьковская область - 14464 (+200)
  • Херсонская область - 790 (+24)
  • Хмельницкая область - 4481 (+142)
  • Черновицкая область - 12917 (+124)
  • Черкасская область - 2983 (+92)
  • Черниговская область - 3188 (+55)

Кроме того, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 19 сентября 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 3 381 сообщение о подозрении на Covid-19. В целом с начала 2020 года поступило 237 045 сообщений о подозрении на Covid-19.

Пост Минздрава о коронавирусе 19 сентября в Facebook

Пост Минздрава в Facebook

Напомним, ранее в Минздраве назвали населенные пункты Украины с самой плохой коронавирусной ситуацией.

Также сообщалось, что Минздрав Украины обновил и расширил протокол лечения коронавируса.

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