Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 19 сентября
Минздрав показал статистику заболеваемости коронавирусом по регионам Украины по состоянию на 09:00 субботы, 19 сентября. За минувшие сутки зарегистрировали 3 240 новых случаев Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Всего на это утро подтверждены 172 712 случаев заражения, из них 3 516 летальных, 76 754 пациента выздоровели. За время эпидемии было проведено 2 014 923 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровело 1 268 пациентов.
Отметим, что больше всего случаев заражения выявили в Киеве (19 140), Львовской области (18 129) и Харьковской области (14 464).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 5200 (+86 за сутки)
- Волынская область - 6783 (+94)
- Днепропетровская область - 3878 (+113)
- Донецкая область - 2371 (+58)
- Житомирская область - 4931 (+157)
- Закарпатская область - 9110 (+79)
- Запорожская область - 2829 (+81)
- Ивано-Франковская область - 12212 (+181)
- Кировоградская область - 973 (+6)
- г. Киев - 19140 (+400)
- Киевская область - 7611 (+135)
- Львовская область - 18129 (+260)
- Луганская область - 735 (+29)
- Николаевская область - 2374 (+54)
- Одесская область - 11205 (+281)
- Полтавская область - 1461 (+71)
- Ровенская область - 11015 (+98)
- Сумская область - 2916 (+109)
- Тернопольская область - 11016 (+311)
- Харьковская область - 14464 (+200)
- Херсонская область - 790 (+24)
- Хмельницкая область - 4481 (+142)
- Черновицкая область - 12917 (+124)
- Черкасская область - 2983 (+92)
- Черниговская область - 3188 (+55)
Кроме того, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 19 сентября 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 3 381 сообщение о подозрении на Covid-19. В целом с начала 2020 года поступило 237 045 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, ранее в Минздраве назвали населенные пункты Украины с самой плохой коронавирусной ситуацией.
Также сообщалось, что Минздрав Украины обновил и расширил протокол лечения коронавируса.