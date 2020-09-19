По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в мире подтвердились 314 097 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 30 701 535 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldmeters.

Так, в странах Европы болезнь подтвердилась у 51 000 человек. Лидируют Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. При этом Украина в мировом антирейтинге находится на 15 месте.

Всего с начала пандемии заразились 30 701 535 человек. Выздоровели 22 341 578 пациентов, скончались 956 500 людей.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 3 240 человек. Общее число зафиксированных за время пандемии пациентов с Covid-19 увеличилось до 172 712.

Также "Страна" рассказывала, что министерство здравоохранения Украины обновило правила оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.