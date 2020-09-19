Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что для политсилы выгодно не получить большинство мест в местных советах во время выборов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", - сказал политик.

Напомним, по данным социологического опроса, по состоянию на середину сентября наибольшую поддержку на местных выборах имеют партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", их готовы поддержать 16% и 11,9% украинцев соответственно.

Тем временем стало известно, что сразу четыре кандидата в мэры от "Слуги народа" хотят сняться с выборов из-за проблем с деньгами.