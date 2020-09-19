В субботу, 19 сентября, стало известно о том, что медики в больнице "Феофания" провели уникальную операцию, во время которой удалили из грудной клетки 66-летней Татьяны Выгонской опухоль весом 4,5 кг.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Врачи Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами в Киеве провели уникальную операцию, во время которой удалили из грудной клетки пациентки опухоль весом 4,5 кг. Это первая подобная операция в Украине – процедура дорогая, требует особой аппаратуры и соответствующей квалификации врачей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 66-летняя Татьяна проживает вместе с мужем в Хмельницкой области. У пары восемь взрослых детей, один из которых – участник АТО. О болезни женщина узнала три года назад, но из-за нехватки средств решила отказаться от лечения.

"В мае Татьяна Выгонская почувствовала сильную одышку и слабость, поэтому была вынуждена обратиться за медицинской помощью по месту жительства, а оттуда ее отправили в Хмельницкую областную клиническую больницу, где провели обследование и взяли ряд анализов. Диагноз - солитарная фиброзная опухоль правого гемиторакса. Новообразование было таким большим, что срослось, зажало правое легкое и давило на левое легкое и сердце. Из-за размера опухоли женщину отказались оперировать, а местный онколог посоветовал проконсультироваться у хирурга Виталия Соколова в Киеве", - говорится в тексте сообщения.

В итоге уникальную операцию в "Феофании" женщине провели бесплатно. Сама она продолжалась 12 часов. В ней участвовали 30 специалистов. Приблизительная стоимость составляет около одного миллиона гривен.

"Сложность операции заключается в том, что, во-первых, тяжелое соматическое общее состояние пациентки – локализация опухоли непростая, есть опасность большой кровопотери, повреждения легких и остановки сердца. Во-вторых, технически сложно. Должны быть собраны соответствующие специалисты и необходимое оборудование", – пояснил главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

В "Феофании" медики провели операцию по удалению 4,5-килограмовой опухоли. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили, что обнаружили сходство в структуре коронавируса и раковой опухоли. В связи с этим они предположили, что для лечения болезни можно применять лекарства, которые ранее разрабатывались для лечения рака.

Также мы писали, что этим летом в Киеве впервые за 15 лет успешно пересадили сердце.