Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса.

Об этом пишет "The Independent".

"Сейчас мы сталкиваемся со второй волной... Я боюсь, что это абсолютно неизбежно - мы столкнемся с этим в нашей стране", - заявил премьер.

По его словам, новая волна ужа началась "во Франции, в Испании, по всей Европе". В то же время Джонсон заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".

"Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался", - сказал британский премьер.

Кроме того, политик отметил, что введение национального карантина является "последней мерой, которую кто-либо желает".

Напомним, ранее канцлер Австрии Курц сообщил, что в стране началась вторая волна Covid-19, при этом количество больных растет ежедневно.

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