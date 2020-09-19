Мовный омбудсмен требует не освобождать выпускников от обязательного ВНО по украинской литературе
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе является "одной из самых больших угроз" для гуманитарной политики.
Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.
"Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз, которая может быть по отношению и к образовательной реформе, и государственной гуманитарной политике в целом", - говорится в сообщении.
Креминь также рассказал, что усвоить украинский язык без литературы невозможно. Поэтому он готовит обращение к чиновникам из Кабмина.
"Готовлю обращение к премьер-министру Украины и Министерству образования и науки Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или отменена", - рассказал он.
Напомним, выпускники, которые в 2021 году завершат получать полное общее среднее образование и/или планируют поступать в вузы, смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО - по украинскому языку или украинскому языку и литературе.
Ранее "Страна" писала, что с 2021 года выпускников школ обяжут сдавать ВНО по математике.