Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе является "одной из самых больших угроз" для гуманитарной политики.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз, которая может быть по отношению и к образовательной реформе, и государственной гуманитарной политике в целом", - говорится в сообщении.

Креминь также рассказал, что усвоить украинский язык без литературы невозможно. Поэтому он готовит обращение к чиновникам из Кабмина.

"Готовлю обращение к премьер-министру Украины и Министерству образования и науки Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или отменена", - рассказал он.

Напомним, выпускники, которые в 2021 году завершат получать полное общее среднее образование и/или планируют поступать в вузы, смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО - по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

Ранее "Страна" писала, что с 2021 года выпускников школ обяжут сдавать ВНО по математике.