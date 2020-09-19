Глава Министерства финансов Франции Бруно Ле Мэр сообщил, что заболел коронавирусом.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня вечером у меня был положительный результат на Covid-19", - написал Ле Мэр 18 сентября.

По его словам, симптомов у него пока нет, но ему пришлось самоизолироваться сразу, как только он узнал, что заболел.

В течение недели он будет выполнять свои обязанности удаленно, работая из дома.

Напомним, в последнее время во Франции фиксируется значительной рост заболеваемости Covid-19. По данным на пятницу за сутки заразились 13 215 человек. Ежедневная смертность подскочила до четырехмесячного максимума.

Ранее мы сообщали, что бывший президент Франции попал в реанимацию с легочной инфекцией.