Представитель Кипра в Европейском союзе наложил вето на проект санкций, которые собирались ввести против Минска.

Об этом сообщил анонимный европейский чиновник, передает DW.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", - сказал европейский чиновник.

В то же время официальный Кипр объяснил свои действия тем, что желает добиться подобных шагов в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Позже стало известно, что Париж поддержал решение Кипра относительно санкций против Турции.

Напомним, накануне Европарламент принял резолюцию, которой не признал Лукашенко президентом Беларуси и поддержал введение против него санкций.

После этого министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил с заявлением, что власти страны готовы дать "адекватный ответ" западному давлению санкциями. В частности, официальный Минск грозится принять меры против аккредитованных в стране зарубежных СМИ