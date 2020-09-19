В пятницу, 18 сентября, депутаты немецкого Бундестага не смогли принять резолюцию по "Северному потоку-2", так как на рассмотрение вынесли сразу два взаимоисключающих проекта этого документа

Об этом пишет "Deutsche Welle".

Как отмечается, оба проекта резолюций, которые противоречат друг другу, были представлены фракциями "Союз-90"/"зеленые" и "Альтернатива для Германии".

В документе "зеленых" содержалось требование лишить политической поддержки "Северный поток - 2" и остановить его сооружение, поскольку он "раскалывает Европу, подрывает стратегический внешнеполитический суверенитет и идет вразрез с европейскими климатическими и энергетическими целями".

В то же время правопопулисты из АдГ, наоборот, в своем варианте документа требовали поддержать строительство газопровода для обеспечения энергетической безопасности, а также восполнения нехватки энергоносителей, которая может возникнуть в результате решения закрыть в Германии атомные и угольные электростанции.

В конечном счете ни один из проектов так и не внесли на голосование в парламент ФРГ. Большинство депутатов поддержали решение передать оба документа в парламентский комитет по экономике и энергетике.

Напомним, на днях СМИ сообщали, что Германия предложила США миллиард евро за отказ от санкций против "Северного потока-2".

Стоит отметить, что 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти рассматривают возможность остановки строительства газопровода "Северного потока-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.