По состоянию на утро субботы, 19 сентября, из-за плохих погодных условий в Черниговской области сработала система защиты электропередач. Из-за этого обесточенными остались 17 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07:00 19 сентября в результате осложнения погодных условий 17-18 сентября (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бригады облэнерго уже приступили к восстановлению электроснабжения, однако точной даты возобновления пока нет.

Напомним, похожая ситуация была и в Киеве в позапрошлую субботу, 5 сентября. Из-за аварийного отключения распределительного оборудования без электричества остались 34 дома и 12 учреждений в центре Киева.

Также "Страна" рассказывала, что в Донецкой области город Торецк остался без электричества. Это случилось после взрыва трансформатора напряжения на подстанции. Также электричества не было на насосной станции 3 подъема канала и на Авдеевском коксохимическом заводе.