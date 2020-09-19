Вечером в пятницу, 18 сентября, в США умерла самая старшая судья Верховного суда Рут Бадер Гинзбург, которая известна как борец за права женщин. Причиной стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Об этом заявила председатель Верховного суда Джоан Робертс, передает NPR.

"Наша нация утратила судью исторического значения. Мы в Верховном суде потеряли любимую коллегу. Сегодня мы скорбим, но с уверенностью, что будущие поколения будут помнить Рут Бадер Гинзбург такой, какой мы ее знали, - неутомимого и решительного борца за справедливость", - сказала она.

Уточняется, что Рут Бадер Гинзбург умерла в возрасте 87 лет. На момент смерти она находилась в своем доме в Вашингтоне, штат Колумбия, в окружении семьи.

Позже в Верховном суде уточнили, что смерть женщины была вызвана осложнением из-за метастатического рака поджелудочной железы.

Обратим внимание, что судья Гинзбург известна как создательница юридической системы борьбы за права женщин в 1970-х годах. Она стала судьей благодаря президенту Биллу Клинтону в 1993 году, став второй по счету женщиной в истории США, занявшей эту должность.

До смерти Гинсбург в суде было пять человек, обычно трактующих законы так, как считают правильным республиканцы. Четверо же, включая Гинсбург, придерживались либеральных взглядов, близких к демократам. Таким образом теперь у Трампа будет возможность нарастить присутствие судей-консерваторов в Верховном суде. Это, вероятно, позволит в течение ближайших лет трактовать многие ключевые проблемы, вызывающие споры в США, в пользу республиканцев.

Должность члена Верховного суда США - пожизненная. Кандидата выдвигает президент, далее назначение судьи утверждает сенат. В настоящее время большинство мест в сенате удерживают республиканцы, которые с высокой долей вероятности поддержат выбранного президентом кандидата.

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