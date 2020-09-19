В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 3 240 человек. Общее число зафиксированных за время пандемии пациентов с Covid-19 увеличилось до 172 712.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в Украине зафиксировано уже 172 712 случаев коронавируса (+3 240 за сутки). Из них 3 516 оказались летальными (+48). Уже 76 754 пациента с Covid-19 смогли преодолеть болезнь (+1 268).

Отметим, что больше всего новых случаев болезни зафиксировали за минувшие сутки в Киеве и Тернопольской областях.

Напомним, 18 сентября сообщалось о том, что коронавирусом в Украине за сутки зарзились 3 228 человек.

Также мы писали о том, что стало известно, как Украину разделят на зоны карантина с 21 сентября. Киев остался в "оранжевой" коронавирусной зоне.