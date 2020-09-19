В ночь на субботу, 19 сентября, в селе Недобоевцы в Черновицкой области произошла авария – легковое авто протаранило пассажирский микроавтобус. В результате инцидента погиб человек, еще 12 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"19 сентября в 01:00 вблизи села Недобоевцы Хотинского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Также спасатели рассказали, что для деблокации привлекались шесть человек и две единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом в результате ДТП погиб мотоциклист, пролетев перед этим около 30 метров.

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