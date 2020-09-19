Президент США Дональд Трамп, обещавший, что к концу октября в США получат вакцину от коронавируса, заявил, что к апрелю 2021 года он рассчитывает на старт массовой вакцинации. К тому времени удастся изготовить такие объемы препарата, которых хватит для иммунизации всех жителей Соединенных Штатов.

Его слова приводит "Интерфакс".

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно доз вакцин для всех американцев к апрелю", - сказал глава Белого дома на брифинге в пятницу.

По оценкам Трампа, до конца 2020 года в распоряжении американских властей будут не менее 100 миллионов доз вакцины, а затем масштабы ее производства вырастут, и каждый месяц станут доступны "сотни миллионов доз".

Трамп добавил, что распределение вакцины начнется в течение 24 часов после ее одобрения надзорными органами, причем значительная часть препарата будет поступать через американских военных.

Ранее президент прогнозировал создание вакцины к президентским выборам в США, которые пройдут в ноябре.

Руководители сферы здравоохранения США считают, что массовая вакцинация начнется в конце второго - в третьем квартале 2021 года.