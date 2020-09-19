Австралийские ученые разработали технологию промышленного изготовления глиняных кирпичей с добавлением обычных окурков от сигарет. Получившийся строительный материал легкий и проводит тепло хуже, чем традиционные кирпичи. Это означает, что дома из такого материала будут сохранять больше тепла. Кроме того на на его производство уходит меньше энергии.

Описание необычной технологии приводит журнал Materials.

Ежегодно около шести триллионов окурков, пропитанных токсичными веществами, загрязняют планету. Сотрудники Мельбурнского королевского технологического института предложили перерабатывать "бычки" в кирпичи из обожженной глины.

По расчетам, добавление всего одного процента окурков в глину (около 20 килограмм на кубический метр) может на 20 миллиардов мегаджоулей уменьшить энергозатраты на обжиг кирпичей. Вместе с существенным снижением количества токсичного мусора это снизит влияние потребления сигарет на окружающую среду.

В результате же бактериологических исследований окурков на наличие десяти самых распространенных видов бактерий ученые обнаружили в них колонии стафилококков, листерии и бациллы. Поскольку при контакте с нафталиновыми шариками число бактерий значительно снижается, авторы предложили при сборе отходов использовать пакеты со средством против моли. Они также представили методы стерилизации сырья озоном, пероксидом водорода, горячим паром, нагреванием, ультрафиолетовым излучением и нафталином.

Для автоматизированной переработки окурков в кирпичи ученые предложили три способа. Каждый включал сбор окурков в специальные урны и измельчение остатков сигарет в полностью закрытых шредерах, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Избавляться от неприятного запаха окурков можно с помощью ультрафиолетового излучения, которое окисляет летучие органические соединения до веществ без запаха.

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